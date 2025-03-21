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ММК наращивает продажи премиального проката

В 2024 году Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» увеличила на четверть объем реализации премиальной металлопродукции с покрытиями. Об этом директор ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Владимир Банщиков сообщил, выступая на проходившей в Москве 20-й международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

ММК наращивает продажи премиального проката

По его словам, несмотря на общее снижение в стране спроса на металлопродукцию, объем реализации проката с покрытиями в минувшем году увеличился на 3% — до 6 млн т. Группа ММК остается лидером в поставках оцинкованного и окрашенного проката на российский рынок — в 2024 году их объем составил 1,6 млн т, в том числе 1,2 млн т оцинкованного проката и 0,4 млн т проката с полимерным покрытием. При этом компания фокусируется на премиальной продукции в этом сегменте, демонстрируя стабильно высокий уровень ее продаж. В прошлом году было реализовано 357 тыс. т такой продукции (287 тыс. т годом ранее), что составило 19% от общего объема продаж металла с покрытием. К числу премиальной продукции относятся горячеоцинкованный (ГЦ) прокат для автомобильной промышленности и «крепких» строительных марок стали, прокат со «сморщенной» фактурой поверхности, декоративный прокат SteelArt.

Говоря о перспективных направлениях развития оцинкованного проката, Владимир Банщиков выделил ГЦ-прокат из конструкционных марок стали с пределом текучести 220 МПа и более, а также ГЦ-прокат с классами покрытия цинком 450-600. Премиум-направления окрашенного проката, развивающиеся преимущественно на площадке ООО «ММК-ЛМЗ», включают брендированную продукцию с декоративным покрытием SteelArt (в настоящее время доступно для заказа 50 видов рисунков) и прокат со сморщенной фактурой поверхности (12 рисунков). Кроме того, идет освоение окрашенного проката с повышенным классом цинкового покрытия (от Ц275) с повышенной коррозионной стойкостью для применения в агрессивных средах.

В качестве других премиум-направлений окрашенного проката спикер назвал прокат с текстурированным полиэфирным покрытием повышенной пластичности, прокат с антибактериальным покрытием, а также с антивандальным покрытием «Антиграффити». Вся эта продукция выпускается на площадке ММК-ЛМЗ, работа с которым, по словам Владимира Банщикова, имеет ряд преимуществ. В их числе широкий ассортимент продукции на складе, быстрота отгрузки и комплектации, возможность производства и отгрузки малотоннажных рулонов (от 3 т), комплектация сборных вагонов и возможность отгрузки «один рулон — один цвет», возможность отправки продукции автотранспортом поставщика в любой город России.

Фото Дмитрия Рухмалева
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