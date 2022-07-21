ММК произвел 5 млн тонн металлопродукции с полимерным покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) достиг отметки в 5 млн т по производству металлопродукции с полимерным покрытием. Основным потребителем листового металла с покрытием является строительная индустрия, значительные объемы используются также в производстве бытовой техники, сообщает управление информации и общественных связей металлургического предприятия.



Первый агрегат с годовой производительностью 200 тыс. т был запущен на предприятии в 2004 году, в 2009 году начал работу второй агрегат нанесения полимерных покрытий с аналогичной производительностью.



В 2022 году ПАО «ММК» произвело около 247 тыс. т проката с полимерным покрытием, из которых 217 тыс. т было отгружено на внутренний российский рынок.



Продуктовая стратегия ММК направлена на развитие и увеличение продаж премиальной продукции, в том числе проката с полимерным покрытием «премиум» сегмента, к которому относятся, в частности, прокат с двусторонним покрытием и со сморщенной фактурой поверхности со средней и крупной текстурой. На текущий момент освоен выпуск восьми цветовых оттенков проката со сморщенным покрытием, планируется дальнейшее расширение цветовой палитры. Их продажи в 2022 году составили около 25 тыс. т.



Агрегаты полимерных покрытий наносят на поверхность холоднокатаного листа или оцинкованной стали различные лакокрасочные покрытия, а также слои пластизоля, поливинилиденфторида и полиэстера. Получаемая продукция отличается высокой коррозийной стойкостью, качественными потребительскими характеристиками и оригинальным внешним видом.



Стоит отметить, что ПАО «ММК» является одним из крупнейших в стране производителей проката с полимерным покрытием. В рейтинге лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2022 года, опубликованном отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей оцинкованного и окрашенного металла.