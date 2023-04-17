Группа ММК за год отгрузила на внутренний рынок более 1,7 млн тонн проката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) достиг отметки в 5 млн т по производству ...05.04.2022 Лысьвенский металлургический завод ММК запустил производство проката с покрытиями нового поколения
УрБК, Магнитогорск, 05.04.2022. В марте 2022 года Лысьвенский металлургический завод (общество Группы ПАО «ММК») ...18.03.2021 Группа ММК продемонстрировала лидирующие позиции в рамках международной конференции в Москве
УрБК, Магнитогорск, 18.03.2021. В Москве с 18 по 19 марта 2021 года проходит 16-я Международная конференция ...14.03.2019 ММК в 2018 году реализовал около 1,3 млн тонн оцинкованного проката
УрБК, Магнитогорск, 14.03.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2018 году реализовал рекордный объем ...15.03.2018 ММК в 2017 году произвел почти 1 млн тонн товарного оцинкованного проката
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2018. В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подтвердил статус ...