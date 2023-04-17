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Группа ММК за год отгрузила на внутренний рынок более 1,7 млн тонн проката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 15.03.2024. В 2023 году Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отгрузила на рынок РФ свыше 1,7 млн т проката с покрытием — рекордный годовой объем в истории предприятия. Из них 1,2 млн т пришлось на горячеоцинкованный прокат и 0,5 млн т — на окрашенный. Внутренний рынок составил 91% от общего портфеля заказов компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Группа ММК за год отгрузила на внутренний рынок более 1,7 млн тонн проката с покрытием
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»

«В 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства проката с покрытиями в стране выросли благодаря подъему внутреннего потребления — на 19% к предыдущему году», — сказал начальник управления продаж по России ПАО «ММК» Иван Радюкевич на 19-й международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления» в Москве.

По его словам, ММК сосредоточен прежде всего на прокате с покрытиями премиум-сегмента, доля которого в общей отгрузке оцинкованного и окрашенного металла составила в прошлом году рекордные 16%.

В числе перспективных направлений предприятия производство проката с высоким классом покрытия цинка (Ц450-Ц600) и развитие продукции премиальной категории. В частности, развивается линейка брендированного проката с декоративным покрытием SteelArt, выпускаемого на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», а также в настоящее время прорабатывается возможность производства PCN-панелей для производителей холодильного оборудования.

Напомним, что ММК является крупным производителем специализированного проката — автолиста и оцинкованного проката из конструкционных марок стали строительного назначения с высоким пределом текучести.
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