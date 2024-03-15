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Группа ММК познакомит потребителей с ассортиментом оцинкованного и окрашенного проката

УрБК, Магнитогорск, 04.07.2024. В Пермском крае сегодня открылся круглый стол «Группа ММК: лидерство в сегменте проката с покрытием и фокус на клиента». Мероприятие ориентировано на участников рынка оцинкованного и окрашенного проката и потребителей металла с покрытиями, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Группа ММК познакомит потребителей с ассортиментом оцинкованного и окрашенного проката
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Круглый стол был организован Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) и Российским союзом поставщиков металлопродукции. В круглом столе примут участие более 100 руководителей и специалистов компаний — производителей металлопродукции и изделий из оцинкованного и окрашенного листового проката, металлоконструкций, представители металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров.

В рамках круглого стола участники обсудят такие темы, как тенденции рынка оцинкованного и окрашенного проката в России и мире, место ММК на рынке оцинкованного и окрашенного проката, развитие производства сталей с покрытиями на ММК и ЛМЗ, новые продукты (прокат с декоративными покрытиями), потребительские предпочтения и запросы.

Кроме того, программа деловой поездки предусматривает знакомство с производственным комплексом и переговоры с делегацией ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», а также участие в конференции «Металлопрокат — Стандарт 2024».
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