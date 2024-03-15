Группа ММК познакомит потребителей с ассортиментом оцинкованного и окрашенного проката

УрБК, Магнитогорск, 15.03.2024. В 2023 году Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отгрузила на рынок ...12.01.2022 ММК возглавил рейтинги журнала «Металлоснабжение и сбыт» в сегментах листового проката и металлопроката с покрытиями
УрБК, Магнитогорск, 12.01.2022. ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей листового проката, а также ...18.03.2021 Группа ММК продемонстрировала лидирующие позиции в рамках международной конференции в Москве
УрБК, Магнитогорск, 18.03.2021. В Москве с 18 по 19 марта 2021 года проходит 16-я Международная конференция ...19.07.2019 ММК возглавил рейтинг российских производителей листового проката
УрБК, Магнитогорск, 19.07.2019. В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии ...15.03.2018 ММК в 2017 году произвел почти 1 млн тонн товарного оцинкованного проката
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2018. В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подтвердил статус ...