ММК сохраняет лидерство в рейтинге лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции

Фото Сергея Петруши

УрБК, Магнитогорск, 14.01.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вновь занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла по версии ведущего отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». Издание опубликовало рейтинг лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2024 года, сообщает пресс-служба ММК.Предприятие также вошло в топ-5 главных производителей сортового проката. Торговый дом ММК стал вторым среди лучших сетей сбыта металлургической продукции, а Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» — среди производителей метизной продукции.Успех Группы ММК обусловлен реализацией стратегии, нацеленной на развитие производства металла с покрытием и модернизацию оборудования по выпуску продукции прокатного передела с высокой маржинальностью, которая помогает обеспечивать высокую производительность.Так, благодаря масштабным инвестициям за прошедшие двадцать лет удалось серьезно улучшить производство плоского проката, добившись его соответствия самым высоким стандартам.В 2009-2010 годы был построен комплекс толстолистового проката, включающий в себя стан 5000, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки, в 2011-2012 годы — современный комплекс холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста (стан 2000). В 2020-2021 годах прошли комплексную реконструкцию станы горячего и холодного проката (2500 и 1700). Современные мощности были созданы, в том числе, для производства оцинкованного и окрашенного проката.На сегодняшний день Группа ММК является лидером по поставкам металлопроката для многих значимых отраслей экономики РФ благодаря своим возможностям производить широкий спектр высокотехнологичной и уникальной продукции.