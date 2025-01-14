ММК сохраняет лидерство в рейтинге лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2024. По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по ...12.01.2022 ММК возглавил рейтинги журнала «Металлоснабжение и сбыт» в сегментах листового проката и металлопроката с покрытиями
УрБК, Магнитогорск, 12.01.2022. ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей листового проката, а также ...19.07.2019 ММК возглавил рейтинг российских производителей листового проката
УрБК, Магнитогорск, 19.07.2019. В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии ...15.01.2019 ММК занял первое место в рейтинге производителей листового проката и проката с покрытиями
УрБК, Магнитогорск, 15.01.2019. В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии ...26.07.2017 ММК признан лучшим производителем проката с покрытием
УрБК, Магнитогорск, 26.07.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял первое место среди российских ...