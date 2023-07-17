УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:22

ММК остается лидером по производству плоского проката и металлопроката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2024. По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вновь занял первое место среди производителей листового проката, оцинкованного и окрашенного металла, а также вошел в тройку ведущих производителей сортового проката. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рейтинг лучших попали также две компании группы ММК — второе место среди производителей метизной продукции занял Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», а ООО «Торговый дом ММК» заняло третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.

В компании отмечают, что этот рейтинг служит подтверждением успехов Группы ММК в реализации стратегии, в основе которой развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями.

Сегодня компания, доля премиальной продукции которой превышает 40%, располагает широчайшим спектром возможностей для производства уникальной и высокотехнологичной металлопродукции мирового класса, занимая лидирующие позиции по поставкам продукции для целого ряда ведущих отраслей российской экономики.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний.

При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.07.2023 ММК возглавил список лучших российских производителей листового проката и металлопроката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. ММК занял первое место среди российских производителей и поставщиков плоского проката, ...

12.01.2023 ММК подтвердил лидерские позиции в металлопрокатном производстве

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2023. ПАО «ММК» вновь заняло первое место в рейтинге лучших российских производителей и ...

12.01.2022 ММК возглавил рейтинги журнала «Металлоснабжение и сбыт» в сегментах листового проката и металлопроката с покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2022. ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей листового проката, а также ...

15.01.2019 ММК занял первое место в рейтинге производителей листового проката и проката с покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 15.01.2019. В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии ...

22.01.2018 ММК признан лучшим производителем проката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 22.01.2018. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» занял первое место среди российских ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (235)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18