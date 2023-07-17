ММК остается лидером по производству плоского проката и металлопроката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2024. По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вновь занял первое место среди производителей листового проката, оцинкованного и окрашенного металла, а также вошел в тройку ведущих производителей сортового проката. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В рейтинг лучших попали также две компании группы ММК — второе место среди производителей метизной продукции занял Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», а ООО «Торговый дом ММК» заняло третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.



В компании отмечают, что этот рейтинг служит подтверждением успехов Группы ММК в реализации стратегии, в основе которой развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями.



Сегодня компания, доля премиальной продукции которой превышает 40%, располагает широчайшим спектром возможностей для производства уникальной и высокотехнологичной металлопродукции мирового класса, занимая лидирующие позиции по поставкам продукции для целого ряда ведущих отраслей российской экономики.



Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний.



При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.