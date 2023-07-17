ММК остается лидером по производству плоского проката и металлопроката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. ММК занял первое место среди российских производителей и поставщиков плоского проката, ...12.01.2023 ММК подтвердил лидерские позиции в металлопрокатном производстве
УрБК, Магнитогорск, 12.01.2023. ПАО «ММК» вновь заняло первое место в рейтинге лучших российских производителей и ...12.01.2022 ММК возглавил рейтинги журнала «Металлоснабжение и сбыт» в сегментах листового проката и металлопроката с покрытиями
УрБК, Магнитогорск, 12.01.2022. ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей листового проката, а также ...15.01.2019 ММК занял первое место в рейтинге производителей листового проката и проката с покрытиями
УрБК, Магнитогорск, 15.01.2019. В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии ...22.01.2018 ММК признан лучшим производителем проката с покрытием
УрБК, Магнитогорск, 22.01.2018. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» занял первое место среди российских ...