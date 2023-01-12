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12.01.2023

ММК подтвердил лидерские позиции в металлопрокатном производстве

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2023. ПАО «ММК» вновь заняло первое место в рейтинге лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по версии отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». Лидерские позиции компания по итогам II полугодия 2022 года заняла в категориях оцинкованного и окрашенного металла, а также листового проката.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет. Они были сформированы из ответов, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

По оценкам экспертов отрасли, наивысший результат сразу в двух категориях отражает многолетние целенаправленные усилия Группы ММК по достижению лидерства в ключевых для компании сегментах. В том числе — в развитии современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе и в производстве металла с покрытиями.

«Важный вклад вносит и реализация в рамках Стратегии развития компании инициативы «Фокус на клиентов», предполагающей увеличение продаж через собственную сбытовую сеть, совершенствование сервиса, развитие цифровых каналов сбыта и улучшение системы логистики. С апреля 2021 года работает корпоративный маркетплейс ПАО «ММК», который позволил компании стать ближе к конечному потребителю, быстро и эффективно обслуживать заказы самого широкого спектра в формате онлайн. А работа в направлении «Продажи точно в срок» дала компании возможность в минувшем году довести показатель OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме») до максимального в отрасли уровня в 85 процентов», — говорится в сообщении.

Также в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ПАО «ММК» вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Кроме того, в список лучших попали две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» — третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.

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