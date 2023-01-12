ММК возглавил список лучших российских производителей листового проката и металлопроката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. ММК занял первое место среди российских производителей и поставщиков плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного металла по итогам I полугодия 2023 года. Рейтинг опубликован в отраслевом журнале «Металлоснабжение и сбыт», сообщает пресс-служба предприятия.



Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что данный рейтинг подтверждает стремление предприятия повышать качество продукции и уровень сервиса для клиентов.



«Мы сегодня имеем самый широкий сортамент листового проката, самую качественную металлопродукцию — и присутствуем во всех ключевых сегментах металлопотребления. Также мы развиваем сервисы для наших клиентов, в том числе реализуя такое направление, как «поставки точно в срок» — в интервале плюс-минус трех дней от оговоренной даты. На сегодняшний момент коэффициент точности поставок составляет порядка 85%. Наши потребители это видят и ценят, выбирая магнитогорский металл», — сказал Павел Шиляев.



Отметим, что рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов был составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При выявлении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.



Кроме того, по версии журнала «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Также в список лучших попали две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» — третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.