В Арамиле загорелось производственно-складское здание

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелось здание по ул. Республиканской, сообщает ...23.04.2019 В Серове на площади 560 кв. метров сгорела пилорама и две «ГАЗели»
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. В Серове на ул. Орджоникидзе сгорели два автомобиля «ГАЗель» и здание пилорамы. Об этом ...20.03.2017 В Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» произошел пожар на площади 300 кв. м.
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2017. В Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ...03.12.2015 В Екатеринбурге произошел пожар в здании автошколы
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2015. В Екатеринбурге загорелось здание автошколы и кафе, расположенное по ул. 8 Марта, 158. ...14.10.2013 В Екатеринбурге загорелось строящееся здание по ул. Сакко и Ванцетти
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. Сегодня в Екатеринбурге загорелось строящееся здание по ул. Сакко и Ванцетти, 70. ...