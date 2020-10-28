В Арамиле загорелось производственно-складское здание

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Арамиле на ул. Гарнизонной загорелось производственно-складское здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что в 4.54 мск огонь был локализован на площади 800 кв. м. «Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. Для тушения пожара привлекли 44 спасателя и 15 единиц техники.

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