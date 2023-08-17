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Более 30 пожарных тушат возгорание на стройплощадке «Ледовой арены» УГМК в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге на стройплощадке «Ледовой арены», которую возводит УГМК, произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12.28.

«По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту вызова прибыли 35 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, что это уже не первый пожар, возникший на территории стройплощадки арены. Так, в августе этого года там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
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