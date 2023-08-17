Более 30 пожарных тушат возгорание на стройплощадке «Ледовой арены» УГМК в Екатеринбурге

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На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге произошел пожар

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге на стройплощадке «Ледовой арены», которую возводит УГМК, произошел ...

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на стройплощадке около башни «Исеть»

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2016. В Екатеринбурге произошел крупный пожар на стройплощадке около башни «Исеть» на ул. ...

В Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке по ул. Цвиллинга

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Пожар на стройплощадке метрополитена в Екатеринбурге ликвидирован

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2011. Пожар на стройплощадке метрополитена в Екатеринбурге ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по ...