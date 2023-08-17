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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на техническом этаже «Ледовой арены» УГМК

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Пожарные расчеты смогли ликвидировать открытое горение на пятом техническом этаже «Ледовой арены» УГМК. Огонь удалось потушить к 13.51, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на техническом этаже «Ледовой арены» УГМК
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

По словам и. о. начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергея Колчина, из здания самостоятельно эвакуировались 264 человека. Данных о пострадавших не поступало.

Напомним, что сообщение о пожаре на спортивном объекте, расположенном на улице Степана Разина, поступило в 12.28 по местному времени. В здании на пятом техническом этаже горел утеплитель. К 13.11 по местному времени пожарные локализовали огонь на площади 100 кв. метров.

Это уже второй подобный случай, произошедший на территории стройплощадки арены. В августе этого года там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
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