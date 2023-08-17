Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на техническом этаже «Ледовой арены» УГМК

УрБк, Екатеринбург, 18.10.2023. Пожарные к 13.11 по местному времени смогли локализовать огонь на пятом техническом ...Вчера, 12:52 Более 30 пожарных тушат возгорание на стройплощадке «Ледовой арены» УГМК в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге на стройплощадке «Ледовой арены», которую возводит УГМК, произошел ...17.08.2023 На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Пожарные ликвидировали открытое горение на стройплощадке «Ледовой арены», которую в ...05.11.2020 В здании бизнес-центра «Сенат» в Екатеринбурге произошло возгорание на площади 20 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. В Екатеринбурге в здании бизнес-центра «Сенат» на ул. Горького 4 ноября произошло ...02.09.2014 Потушен пожар в офисном здании по ул. Сони Морозовой в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Потушен пожар в офисном здании по ул. Сони Морозовой, 180 в Екатеринбурге, сообщает ...