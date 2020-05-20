Пожарные ликвидировали открытое горение в изоляционном цехе в поселке Бобровском

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. На промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского ...20.05.2020 Площадь пожара в старинном здании в Екатеринбурге составила 70 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании рядом с «Доходным домом Дмитриевых» на ...11.12.2019 Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, в 15.51 по местному времени пожарные ликвидировали ...13.11.2019 В Березовском на площади 600 кв. метров горел деревообрабатывающий цех
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Березовском на площади 600 кв. м. горел цех деревообработки и пиломатериалы, ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...