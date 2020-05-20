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Пожарные ликвидировали открытое горение в изоляционном цехе в поселке Бобровском

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Пожарные в 10.41 по местному времени ликвидировали открытое горение на пожаре в изоляционном цехе в поселке Бобровском. О сложностях работы спасателей рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных операций ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков в официальном Telegram-канале ведомства.

«Произошел пожар, в изоляционном цехе горела кровля на площади 1,3 тыс. кв. м, также огонь распространился на кровлю административно-бытового корпуса. На месте было сосредоточено 12 единиц техники и 43 человека личного состава. Было задействовано шесть ручных стволов и две единицы высотной техники. Сложность тушения заключалась в удаленных источниках водоснабжения. Кроме того, выяснилось, что в здании имеется деревянная обрешетка», — рассказал Вячеслав Новиков.

Ввиду данных осложнений личный состав верхнепышминского пожарно-спасательного гарнизона работал по повышенному рангу «пожар №2».

Напомним, что информация о возгорании кровли на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа поступила в 06.41. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту пожара была проложена магистральная линия от реки Исеть протяженностью 150 м.

Из здания эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.
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