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Специалисты МЧС установили предварительную причину крупного пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Пожарные дознаватели установили предварительную причину крупного пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Березовском. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале свердловского ГУ МЧС России.

«Пожарные дознаватели в ходе работ по установлению причин возгорания озвучили предварительную версию — тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической емкости с легко воспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что специалисты МЧС России рассматривают и другие версии возникновения пожара. На месте происшествия проведены осмотр, опрос очевидцев и участников тушения, изъяты образцы сгоревших материалов. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский произошел вчера около 18.00. Для тушения 2 тыс. кв. м. территории были привлечены более 20 специалистов, восемь спецмашин, а также вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, который использовал для тушения 25 т воды. К 20.00 пожарные ликвидировали открытое горение.
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