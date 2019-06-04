Специалисты МЧС установили предварительную причину крупного пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Пожарные дознаватели установили предварительную причину крупного пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Березовском. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале свердловского ГУ МЧС России.



«Пожарные дознаватели в ходе работ по установлению причин возгорания озвучили предварительную версию — тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической емкости с легко воспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что специалисты МЧС России рассматривают и другие версии возникновения пожара. На месте происшествия проведены осмотр, опрос очевидцев и участников тушения, изъяты образцы сгоревших материалов. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза.



Напомним, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский произошел вчера около 18.00. Для тушения 2 тыс. кв. м. территории были привлечены более 20 специалистов, восемь спецмашин, а также вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, который использовал для тушения 25 т воды. К 20.00 пожарные ликвидировали открытое горение.