Специалисты МЧС установили предварительную причину крупного пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. Пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций складов ...14.09.2018 В Екатеринбурге произошел пожар на складе гипермаркета стройматериалов «Дом»
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. В Екатеринбурге произошел пожар на складе гипермаркета стройматериалов «Дом» на ул. ...11.10.2017 Площадь пожара в локомотивном депо в Сысерти составила 1,5 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Пожарные потушили возгорание в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на ул. ...02.08.2017 Пожар на складе под Екатеринбургом мог произойти из-за нарушения технологического процесса
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Эксперты назвали предварительную причину крупного ночного пожара в поселке Большой ...12.05.2017 В Екатеринбурге потушили пожар на складе пиломатериалов
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. Пожарные полностью потушили огонь на складе пиломатериалов по ул. Монтажников в ...