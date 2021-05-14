Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания ...11.10.2017 Площадь пожара в локомотивном депо в Сысерти составила 1,5 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Пожарные потушили возгорание в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на ул. ...11.05.2017 При пожаре в Красноярском крае погибли двое детей
В Красноярском крае в результате пожара в жилом доме погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается ...02.05.2017 В поселке Березовского ГО произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. В пос. Монетном Березовского городского округа на площади 1 тыс. 200 кв. м. сгорели 15 ...21.12.2016 В Саратовской области в результате пожара погибли двое детей
В поселке Дубки Саратовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ...