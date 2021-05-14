УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:01

Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

Согласно данным официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания частного жилого дома и надворных построек составила более 160 кв. м. В огне погибли двое мужчин 58 и 44 лет. Также спасатели обнаружили тела 55-летней женщины и 8-летнего мальчика.

С огнем боролись 11 пожарных при участии четырех единиц техники. Пожарного извещателя в здании не было. Причины трагедии устанавливают дознаватели МЧС России.

Также прокуратура Березовского взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2021 Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания ...

11.10.2017 Площадь пожара в локомотивном депо в Сысерти составила 1,5 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Пожарные потушили возгорание в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на ул. ...

11.05.2017 При пожаре в Красноярском крае погибли двое детей

В Красноярском крае в результате пожара в жилом доме погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается ...

02.05.2017 В поселке Березовского ГО произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. В пос. Монетном Березовского городского округа на площади 1 тыс. 200 кв. м. сгорели 15 ...

21.12.2016 В Саратовской области в результате пожара погибли двое детей

В поселке Дубки Саратовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (368)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18