Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области. Прокуратура начала проверку по данному факту.Согласно данным официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания частного жилого дома и надворных построек составила более 160 кв. м. В огне погибли двое мужчин 58 и 44 лет. Также спасатели обнаружили тела 55-летней женщины и 8-летнего мальчика.С огнем боролись 11 пожарных при участии четырех единиц техники. Пожарного извещателя в здании не было. Причины трагедии устанавливают дознаватели МЧС России.Также прокуратура Березовского взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту пожара.По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза.