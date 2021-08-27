Следователи разбираются в причинах гибели четырех человек во время пожара в частном доме в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области. ...

Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек во время пожара в жилом доме на улице Мичурина

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению об обнаружении тел двух ...