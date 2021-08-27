Следователи разбираются в причинах гибели четырех человек во время пожара в частном доме в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Четыре человека погибли в результате пожара поселке Монетном Свердловской области. ...27.08.2021 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек во время пожара в жилом доме на улице Мичурина
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению об обнаружении тел двух ...08.06.2018 В результате пожара в Нижнем Тагиле погибли 5 человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле погибла семья из 5 человек, сообщается на сайте СУ Следственного ...21.12.2016 В Саратовской области в результате пожара погибли двое детей
В поселке Дубки Саратовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ...04.04.2016 В Томской области восемь человек погибли из-за пожара
В селе Молчаново Томской области жертвами пожара в частном доме стали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ...