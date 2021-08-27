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Вчера, 15:23

Следователи разбираются в причинах гибели четырех человек во время пожара в частном доме в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Следственные органы устанавливают причину гибели четырех жителей поселка Монетный в частном доме в Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщает официальный Telegram-канал регионального Следственного управления СК России.

Следователи разбираются в причинах гибели четырех человек во время пожара в частном доме в Свердловской области
Фото из официального Telegram-канала Следственного управления СК России по Свердловской области

Согласно данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания частного жилого дома и надворных построек составила более 160 кв. метров. В огне погибли двое мужчин 58-ми и 44-х лет, а также спасатели обнаружили тела 55-летней женщины и 8-летнего мальчика.

Сотрудники СК России в данный момент проводят допросы свидетелей трагедии, выясняют, где находился точный очаг возгорания, и что стало причиной гибели местных жителей.
Напомним, что по предварительным данным, которые были обнародованы прокуратурой Свердловской области, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
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