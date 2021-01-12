Один человек скончался в Екатеринбурге в результате пожара в Театре музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с ...Сегодня, 14:57 Сотрудники МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Специалисты МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге. Сообщение об ...Сегодня, 14:38 В Екатеринбурге горит Театр музыкальной комедии
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге произошло возгорание в Свердловском государственном академическом ...12.01.2021 Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. По факту пожара в жилом доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь ...29.12.2009 Прокурору Свердловской области Юрию Пономареву поручено разобраться в причинах пожара в Свердловском академическом театре музыкальной комедии
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2009. Прокурору Свердловской области Юрию Пономареву поручено разобраться в причинах пожара в ...