УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:02

Один человек скончался в Екатеринбурге в результате пожара в Театре музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Один из спасенных из горящего здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге скончался, несмотря на усилия медиков. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

«На место ЧП выехала и работает следственно-оперативная группа ОП № 1 УМВД по городу Екатеринбургу и наряды ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственный проезд к месту ЧП спецтранспорта. Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Врачи прибывшей «неотложки» пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехов. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», — сказал Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в свою очередь, отметил, что следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

«Следователи СКР устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате пожара. Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщил Александр Шульга.

Напомним, сегодня днем в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии произошел пожар. Спасатели МЧС эвакуировали из здания 111 человек. Одного из них в бессознательном состоянии передали сотрудникам скорой помощи. Сообщается, что в театре загорелись вещи в гримерке на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Из-за пожара сотрудники Госавтоинспекции ввели временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта от проспекта Ленина до улицы Первомайской в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Кировского района Екатеринбурга Максим Барзенцов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 15:21 Более 100 человек эвакуированы из-за пожара из здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с ...

Сегодня, 14:57 Сотрудники МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Специалисты МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге. Сообщение об ...

Сегодня, 14:38 В Екатеринбурге горит Театр музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге произошло возгорание в Свердловском государственном академическом ...

12.01.2021 Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. По факту пожара в жилом доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь ...

29.12.2009 Прокурору Свердловской области Юрию Пономареву поручено разобраться в причинах пожара в Свердловском академическом театре музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2009. Прокурору Свердловской области Юрию Пономареву поручено разобраться в причинах пожара в ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (66)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18