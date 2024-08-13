Сотрудники МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. В Екатеринбурге ночью 13 августа в коллективном саду на улице Металлургов загорелись ...01.04.2024 Пожар в цехе на Уралмаше локализовали и ликвидировали открытое горение
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Пожар в цехе на улице Машиностроителей в Екатеринбурге локализовали и ликвидировали ...05.05.2023 Огнеборцам удалось локализовать пожар в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 4 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в промышленной зоне Чкаловского района. На ...14.05.2021 Пожарные локализовали возгорание в доме по улице Шейнкмана в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Пожарные сегодня в 15.24 локализовали возгорание в доме по улице Шейнкмана, 19 в ...09.10.2017 В Ростове-на-Дону локализовали пожар на рынке
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади в 6 тысяч квадратных метров. Об этом РИА Новости ...