Сотрудники МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Специалисты МЧС локализовали пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале регионального Управления ведомства.



«В Екатеринбурге локализовали пожар в театре. На проспекте Ленина загорелись вещи на 15 кв. м в помещении на четвертом этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.





Из-за пожара сотрудники Госавтоинспекции ввели временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта от проспекта Ленина до улицы Первомайской в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.



Автоинспекторы направляют транспорт в объезд: по проспекту Ленина — улице Тургенева или улице Луначарского, а также по улице Бориса Ельцина — улице Челюскинцев — улице Свердлова.