Более 100 человек эвакуированы из-за пожара из здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге произошло возгорание в Свердловском государственном академическом ...07.05.2024 Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме напротив Южного автовокзала в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с ...10.01.2023 Пожар в Уральском политехническом колледже начался из-за возгорания электрооборудования
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. По предварительной версии, пожар в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге ...28.06.2018 В Екатеринбурге горело здание ККТ «Космос»
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Екатеринбурге вечером 27 июня 2018 года произошло возгорание в здании киноконцертного ...15.03.2017 В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку по факту падения плитки с фасада Театра музкомедии
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2017. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту падения облицовочной плитки с ...