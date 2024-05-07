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Более 100 человек эвакуированы из-за пожара из здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с возгоранием помещения в ГАУК Свердловской области «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«По имеющейся информации, в дневное время произошло возгорание в помещении гримерной на четвертом этаже здания театра на площади 15 кв. м. Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Выясняются обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности в учреждении культуры. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Спасатели также сообщили, что из здания театра эвакуировано 111 человек.

«Из здания Театра музкомедии спасены шесть человек. Из них пять — по пожарной автолестнице. Еще один — с помощью спасустройства. Также эвакуированы 105 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

В данный момент возгорание локализовано на площади 15 кв. м в помещении на четвертом этаже.
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