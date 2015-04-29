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Спасатели полностью потушили пожар в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В здании Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии в Екатеринбурге пожар полностью потушен. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как отметил начальник службы пожаротушения Егор Бухряков, всего на тушении возгорания было задействовано 13 единиц техники и 38 человек личного состава.

«По прибытии пожарных подразделений по внешним признакам было обнаружено, что с кровли здания идет черный дым. После проведения разведки пожарных подразделений было установлено, что в хозяйственном корпусе здания Музкомедии на четвертом этаже в гримерной произошло возгорание на площади 15 кв.м», — отметил Егор Бухряков.

Напомним, сообщение о возгорании в здании Музкомедии поступило на центральный пункт пожарной связи ровно в 14.00 по местному времени. Спасатели МЧС эвакуировали из здания 111 человек. Один человек погиб.

Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга и Следственный комитет проводят по факту возгорания и гибели человека проверку.
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