Спасатели полностью потушили пожар в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с ...29.04.2015 Пожарные выясняют причину возгорания в здании радиофака Уральского федерального университета
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2015. Пожарные выясняют причину возгорания в здании радиофака Уральского федерального ...23.01.2015 В Екатеринбурге произошел пожар в горбольнице № 14
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2015. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в гинекологическом отделении городской ...17.12.2014 Пожар в здании на территории «ВИЗ-сталь» удалось ликвидировать
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2014. Возгорание в здании на территории предприятия «ВИЗ-сталь» на ул. Кирова, 28 удалось ...02.09.2014 Потушен пожар в офисном здании по ул. Сони Морозовой в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Потушен пожар в офисном здании по ул. Сони Морозовой, 180 в Екатеринбурге, сообщает ...