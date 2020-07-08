Из ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге из-за возгорания эвакуировали 2 тыс. человек

УрБК, Москва, 05.04.2024. В 12.10 сегодня пожарная охрана получила сообщение о возгорании в ТРЦ «Мега», располагающегося на улице Металлургов. Из здания эвакуировали 2 тыс. человек, пишет Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Информации о пострадавших не поступало. Из здания были эвакуированы 2 тыс. человек из них 107 детей», — говорится в сообщении.



На сообщение о возгорании выезжали 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава.