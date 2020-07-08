Из ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге из-за возгорания эвакуировали 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. Из здания УГИБДД по Свердловской области, в котором сегодня произошло возгорание, ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...30.11.2017 В Екатеринбурге из-за пожара в отеле Angelo эвакуировали 136 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В Екатеринбурге рядом с аэропортом Кольцово из-за возгорания в отеле Angelo by Vienna ...25.08.2017 В Екатеринбурге 15 человек были эвакуированы из-за задымления на территории «ВИЗ-Стали»
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Екатеринбурге 15 человек были эвакуированы из-за задымления на территории ООО ...28.03.2014 В Екатеринбурге загорелась Центральная гостиница
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. В Екатеринбурге произошел пожар в здании гостиницы «Центральная». К месту происшествия ...