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Возгорание в строительном гипермаркете «Дом» в Екатеринбурге локализовано

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В 12.51 спасатели локализовали возгорание в мебельном центре по улице Высоцкого (микрорайон ЖБИ) в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание в строительном гипермаркете «Дом» в Екатеринбурге локализовано

Ранее УрБК писал, что сообщение о возгорании было получено в 11.54. По предварительным данным, речь шла о строительном гипермаркете «Дом». В локализации возгорания были задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. Эвакуировано 200 человек, пострадавших нет.

Возгорание в строительном гипермаркете «Дом» в Екатеринбурге локализовано

Фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области
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