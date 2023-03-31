УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:40

Пожарные локализовали огонь в Сухом Логу на площади 10 га

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Сотрудникам МЧС к 15.00 удалось локализовать огонь в СНТ «Светлый» в Сухом Логу. Общая площадь возгорания составила 10 га, сообщается в официальном Telegram-канале свердловского ГУ МЧС России.

«Огнем повреждены 8 строений и сухая растительность на площади 10 га. Тушение пожара осуществляется как с пожарных стволов, так и с помощью ранцевых установок», — говорится в сообщении.

Пожарные локализовали огонь в Сухом Логу на площади 10 га
Фото из Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

На месте пожара для опашки территории были задействованы два трактора «Авиалесоохраны». Известно, что пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ «Светлое» поступило сегодня в 11.07 местного времени. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:40 В Сухом Логу горит 8 садовых домов на площади 5 га

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Сухом Логу на площади 5 га огнем охвачены восемь садовых домов в СНТ «Светлое», ...

Вчера, 09:25 Десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области, в селе Бызово, накануне произошел крупный пожар. Из-за ...

31.03.2023 В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади ...

11.05.2011 Тушение крупного пожара в екатеринбургском поселке Северка продолжается

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2011. Тушение крупного пожара в екатеринбургском поселке Северка продолжается, сообщили в ГУ ...

29.04.2009 Оренбург охвачен пожаром

В Оренбурге из-за сжигания сухой травы загорелись 14 частных жилых домов. В микрорайоне «Караваева роща» из-за ...

Популярные новости
17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (209)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18