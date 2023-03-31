Пожарные локализовали огонь в Сухом Логу на площади 10 га

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Сотрудникам МЧС к 15.00 удалось локализовать огонь в СНТ «Светлый» в Сухом Логу. Общая площадь возгорания составила 10 га, сообщается в официальном Telegram-канале свердловского ГУ МЧС России.
«Огнем повреждены 8 строений и сухая растительность на площади 10 га. Тушение пожара осуществляется как с пожарных стволов, так и с помощью ранцевых установок», — говорится в сообщении.
Фото из Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области
На месте пожара для опашки территории были задействованы два трактора «Авиалесоохраны». Известно, что пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, что сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ «Светлое» поступило сегодня в 11.07 местного времени. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения.
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Сухом Логу на площади 5 га огнем охвачены восемь садовых домов в СНТ «Светлое», ...Вчера, 09:25 Десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области, в селе Бызово, накануне произошел крупный пожар. Из-за ...31.03.2023 В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади ...11.05.2011 Тушение крупного пожара в екатеринбургском поселке Северка продолжается
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2011. Тушение крупного пожара в екатеринбургском поселке Северка продолжается, сообщили в ГУ ...29.04.2009 Оренбург охвачен пожаром
В Оренбурге из-за сжигания сухой травы загорелись 14 частных жилых домов. В микрорайоне «Караваева роща» из-за ...