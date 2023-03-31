Пожарные локализовали огонь в Сухом Логу на площади 10 га

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Сотрудникам МЧС к 15.00 удалось локализовать огонь в СНТ «Светлый» в Сухом Логу. Общая площадь возгорания составила 10 га, сообщается в официальном Telegram-канале свердловского ГУ МЧС России.



«Огнем повреждены 8 строений и сухая растительность на площади 10 га. Тушение пожара осуществляется как с пожарных стволов, так и с помощью ранцевых установок», — говорится в сообщении.





Фото из Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области



На месте пожара для опашки территории были задействованы два трактора «Авиалесоохраны». Известно, что пострадавших в результате пожара нет.



Напомним, что сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ «Светлое» поступило сегодня в 11.07 местного времени. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения.