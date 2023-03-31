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Вчера, 14:40

В Сухом Логу горит 8 садовых домов на площади 5 га

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Сухом Логу на площади 5 га огнем охвачены восемь садовых домов в СНТ «Светлое», сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сегодня в 11.07 местного времени поступило сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ «Светлое». Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения. На данный момент огнем охвачены 8 садовых домой, площадь пожара ориентировочно 5 га», — говорится в сообщении.

В тушении задействовано 35 человек и 12 единиц техники. Сотрудники МЧС пытаются локализовать пожар.

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