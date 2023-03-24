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В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади 300 кв. м. горит сухая трава, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Возгорание тушат восемь спасателей и две единицы техники.

В это же время на 14-м км Чусовского тракта произошел пожар в садовом товариществе. Из-за горения сухой растительности огонь распространился на садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара достигла 150 кв. м. В борьбе с возгоранием задействованы 12 человек и четыре единицы техники. Они пытаются локализовать огонь.

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