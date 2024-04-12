В Екатеринбурге загорелся строительный гипермаркет «Дом» на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...05.04.2024 Из ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге из-за возгорания эвакуировали 2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В 12.10 сегодня пожарная охрана получила сообщение о возгорании в ТРЦ «Мега», ...13.12.2022 В Екатеринбурге горит склад с паллетами на улице Артинской
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В Екатеринбурге произошел пожар на улице Артинской. Горят паллеты в складском ...28.06.2018 В Нижнем Тагиле горит мебельный цех площадью около 600 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Нижнем Тагиле ликвидируют крупный пожар в цехе по производству мебели. Об этом ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...