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В Екатеринбурге загорелся строительный гипермаркет «Дом» на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В 11.54 спасатели получили сообщение о возгорании в мебельном центре по улице Высоцкого (район ЖБИ) в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«По оперативной информации в складском помещении горит оборудование на площади 60 кв. м.», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, речь идет о строительном гипермаркете «Дом».

Из здания эвакуировались 200 человек, пострадавших нет. В локализации возгорания задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.
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