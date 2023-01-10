Из Уральского политехнического колледжа из-за пожара эвакуировались 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила в 10.16 по местному времени. Из подвала здания идет густой черный дым. До прибытия пожарных из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 100 человек.



Поиск очага пожара и тушение были осложнены сильным задымлением. Чтобы координировать силы и средства, на месте происшествия развернут оперативный штаб. Сотрудники МЧС поэтажно проверяли здание и выполняли тактическую вентиляцию помещений. К 10.44 огонь удалось локализовать на площади 10 кв. м.



В тушении пожара задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава.