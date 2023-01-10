Из Уральского политехнического колледжа из-за пожара эвакуировались 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила в 10.16 по местному времени. Из подвала здания идет густой черный дым. До прибытия пожарных из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 100 человек.
Поиск очага пожара и тушение были осложнены сильным задымлением. Чтобы координировать силы и средства, на месте происшествия развернут оперативный штаб. Сотрудники МЧС поэтажно проверяли здание и выполняли тактическую вентиляцию помещений. К 10.44 огонь удалось локализовать на площади 10 кв. м.
В тушении пожара задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава.
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В Екатеринбурге произошел пожар на улице Артинской. Горят паллеты в складском ...17.10.2022 Из-за пожара в офисном здании в центре Екатеринбурга эвакуировались 350 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Екатеринбурге в 14-этажном офисном здании на улице Розы Люксембург произошел пожар, ...21.11.2019 В поселке Белоярском на площади более 100 кв. метров горел автосервис
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В поселке Белоярском на площади 137 кв. м. горел автосервис. Об этом сообщает ГУ МЧС ...01.11.2019 Более 300 человек эвакуировано в результате пожара в ТЦ «Ботаника-Молл» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В Екатеринбурге произошел пожар в ТЦ «Ботаника-Молл», сообщает пресс-служба ГУ МЧС ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...