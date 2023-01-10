Пожар в Уральском политехническом колледже начался из-за возгорания электрооборудования

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. По предварительной версии, пожар в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге начался с возгорания электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
После происшествия прокуратура Кировского района начала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении. Надзорное ведомство даст свою правовую оценку. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Уточним, что пожар произошел утром 10 января. Возгорание возникло на площади 10 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались почти 100 человек.
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