УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

Пожар в Уральском политехническом колледже начался из-за возгорания электрооборудования

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. По предварительной версии, пожар в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге начался с возгорания электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После происшествия прокуратура Кировского района начала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении. Надзорное ведомство даст свою правовую оценку. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Уточним, что пожар произошел утром 10 января. Возгорание возникло на площади 10 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались почти 100 человек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2023 Из Уральского политехнического колледжа из-за пожара эвакуировались 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает ...

14.05.2021 Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания ...

09.12.2015 В Екатеринбурге горел цех машиностроительного завода

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар на территории предприятия по улице ...

17.10.2013 В ТРЦ «Парк-Хаус» в Екатеринбурге произошел пожар

В Екатеринбурге произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Парк-Хаус» на ул. Сулимова, 50. Как сообщает ...

08.02.2011 На ОАО «ЧЭМК» произошел пожар

УрБК, Челябинск, 08.02.2011. Сегодня утром произошел пожар в одном из цехов ОАО «Челябинский электрометаллургический ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18