На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали 385 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошел пожар, из-за которого были эвакуированы 385 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



Выяснилось, что в вентиляционной камере произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади одного погонного метра. Возгорание удалось локализовать и потушить.



Информация о пострадавших отсутствует. На место происшествия были направлены 48 спасателей и 20 пожарных машин.