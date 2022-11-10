В уральском поселке Луговской в пекарне произошел пожар площадью 400 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В поселке Луговской произошел пожар, охвативший площадь 400 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.





Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области



Возгорание началось в помещении пекарни на улице 8 Марта, где распространению огня способствовала деревянная конструкция кровли. Пожар удалось потушить в течение 1,5 часа. В борьбе с огнем были задействованы 14 человек и пять единиц спецтехники.



До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули три человека. Информация о пострадавших отсутствует. Причина происшествия устанавливается.