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В уральском поселке Луговской в пекарне произошел пожар площадью 400 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В поселке Луговской произошел пожар, охвативший площадь 400 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

В уральском поселке Луговской в пекарне произошел пожар площадью 400 кв. метров
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Возгорание началось в помещении пекарни на улице 8 Марта, где распространению огня способствовала деревянная конструкция кровли. Пожар удалось потушить в течение 1,5 часа. В борьбе с огнем были задействованы 14 человек и пять единиц спецтехники.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули три человека. Информация о пострадавших отсутствует. Причина происшествия устанавливается.

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