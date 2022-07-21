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Вчера, 11:21

В Березовском на площади 130 кв. метров горело кафе

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Березовском утром 13 марта произошел пожар, охвативший площадь 130 кв. м. Горело кафе и пристройка к нему, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Березовском на площади 130 кв. метров горело кафе
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Перед прибытием пожарных помещение самостоятельно покинули два человека. Из-за сильной задымленности на месте происшествия были задействованы два звена газодымозащитной службы. Всего в тушении пожара участвовало 16 спасателей и пять единиц техники.

Огонь удалось потушить за час. Причины пожара устанавливаются.

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