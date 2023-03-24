Пожар на складе в Екатеринбурге потушен

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе на улице 40-летия Комсомола. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар произошел в районе 12.00, и его удалось потушить в течение часа. Огонь охватил площадь в 85 кв. м. Изначально возгоранию был присвоен повышенный класс опасности, но при прибытии пожарных на место происшествия информация об этом не подтвердилась. В борьбе с огнем были задействованы 51 человек и 15 единиц техники. Пострадавшие отсутствуют.
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