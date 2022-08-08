В Тавде на площади 1,6 тыс. кв. метров горел ангар

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Тавде произошел пожар, охвативший площадь 1,6 тыс. кв. м. Горел металлический ангар, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение огня осложнялось высокой горючей нагрузкой помещения: здесь производились деревянные паллеты. На месте происшествия работали 25 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания устанавливаются.

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