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Гострудинспекция присоединилась к проверке гибели мужчины во время пожара в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Сотрудники Государственной инспекции труда Свердловской области начали проверку по факту гибели 58-летнего начальник цеха эксплуатации и ремонта грузоподъемного оборудования во время пожара в здании Государственного академического театра музыкальной комедии.
«Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщение о возгорании в здании Музкомедии поступило на центральный пункт пожарной связи 2 октября ровно в 14.00 по местному времени. Спасатели МЧС эвакуировали из здания 111 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м.

В Гострудинспекции также отмечают, что это не первый смертельный случай театре в 2024 году. Так, 19 марта 2024 года в театре на рабочем месте от общего заболевания скончался слесарь-сантехник, ему было 70 лет. Несчастный случай был квалифицирован как не связанный с производством. Тем не менее по результатам расследования юридическому лицу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. руб.
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