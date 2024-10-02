Гострудинспекция присоединилась к проверке гибели мужчины во время пожара в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В здании Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии в ...02.10.2024 Один человек скончался в Екатеринбурге в результате пожара в Театре музыкальной комедии
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Один из спасенных из горящего здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге ...02.10.2024 Более 100 человек эвакуированы из-за пожара из здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с ...20.05.2020 Площадь пожара в старинном здании в Екатеринбурге составила 70 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании рядом с «Доходным домом Дмитриевых» на ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...