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В Каменске-Уральском на заводе «Октябрь» погибло двое рабочих

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Каменске-Уральском на территории ФГУП ПО «Октябрь» 3 октября произошел несчастный случай с двумя рабочими. Один из них погиб на месте, а другой скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Свердловской области.

«Государственная инспекция труда в Свердловской области выясняет обстоятельства группового несчастного случая, произошедшего 03.10.2023 в г. Каменск-Уральский Свердловской области, на территории ФГУП ПО «Октябрь» с работниками подрядной организации — ООО «Уралстройэнерго». Несчастный случай произошел при выполнении работ на подъемном сооружении. В результате происшествия погиб работник указанной организации, еще один работник с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где 04.04.2023 скончался», — говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно данным местных СМИ, во время строительных работ на территории завода оборвалась люлька с рабочими.

В настоящее время региональной Государственной инспекцией труда анализируется обстановка на месте несчастного случая, а также имеющаяся организационно-технологическая документация на производство работ. По результатам будет дана соответствующая оценка.

Производственное объединение «Октябрь» занимается выпуском радиоэлектронного оборудования для авиации, промышленности, энергетики, нефтегазового комплекса.
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