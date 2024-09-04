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04.09.2024

В Краснотурьинске на предприятии ОК «РУСАЛ» аппаратчик-гидрометаллург лишился правой руки

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, входит в состав ОК «РУСАЛ») аппаратчик-гидрометаллург лишился правой руки. Несчастный случай произошел 2 сентября в цехе декомпозиции, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Свердловской области.

По данным ведомства, женщина зацепилась рукавом формы за вал перемешивающего устройства во время уборки рядом с вакуум-фильтром. В результате ей частично ампутировало правую руку. Также она получила вывих левой плечевой кости. С этими травмами аппаратчика-гидрометаллурга увезли в центральную городскую больницу.

Комиссия установит детали и причины происшествия. Инспекция начала проверку на заводе.

Напомним, что это уже не первый несчастный случай на предприятии за последнее время. Так, 27 августа в цеху БАЗ погиб чистильщик участка очистки технологического оборудования. На мужчину упала металлическая конструкция, когда он выполнял трудовые обязанности. Рабочий умер от полученных травм.
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