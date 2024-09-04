В Краснотурьинске на предприятии ОК «РУСАЛ» аппаратчик-гидрометаллург лишился правой руки

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УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий. Происшествие произошло в ...