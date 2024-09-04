В Краснотурьинске на предприятии ОК «РУСАЛ» аппаратчик-гидрометаллург лишился правой руки

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2024. В одном из цехов Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в состав ОК «РУСАЛ») в ...29.09.2023 На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске произошел второй несчастный случай при демонтаже производственных объектов
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Краснотурьинске произошел еще один инцидент, связанный с травмированием работника на ...02.12.2016 На предприятии «СУАЛ-Кремний-Урал» в Каменске-Уральском погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2016. На предприятии «СУАЛ-Кремний-Урал» (входит в состав ОК «РУСАЛ») произошел несчастный ...01.12.2016 В Североуральске на шахте «Кальинская» погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. В Североуральске на шахте «Кальинская» (принадлежит ОК «РУСАЛ») погиб рабочий. Об этом ...28.11.2011 На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий. Происшествие произошло в ...