На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске произошел второй несчастный случай при демонтаже производственных объектов

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УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий. Происшествие произошло в ...