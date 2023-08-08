УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:40

На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске произошел второй несчастный случай при демонтаже производственных объектов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Краснотурьинске произошел еще один инцидент, связанный с травмированием работника на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, входит в состав ОК «РУСАЛ»).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошел 28 сентября около 14.10 на территории участка выпарки № 2 цеха выщелачивания и выпарки глиноземного производства.

«На территории завода проводились работы по демонтажу производственных объектов, для выполнения работ АО «РУСАЛ Урал» привлекло по договору подряда ООО «Алькор-Строй». Работы по демонтажу старого профнастила производились на кровле на отметке 22 метра. Полностью открутив лист от металлоконструкций, монтажник 1983 года рождения соскользнул с открученного профлиста и упал вниз», — говорится в сообщении.

Монтажник госпитализирован в Краснотурьинскую городскую больницу, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Прокуратура начала проверку.

Напомним, что 7 августа 120-метровая вытяжная труба обрушилась на альпинистов, готовивших ее к демонтажу. Один человек погиб, двоих доставили в больницу. После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2023 По факту смерти рабочего на предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на ...

08.08.2023 На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске из-за обрушения трубы погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. На Богословском алюминиевом заводе (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Краснотурьинске ...

28.11.2022 Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о гибели горнорабочего на шахте

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры города Североуральска взяли на контроль уголовное дело о гибели ...

28.01.2016 В Красноуральске осужден мастер завода УГМК, по вине которого погиб работник предприятия

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2016. Красноуральский городской суд вынес приговор мастеру по ремонту оборудования ...

28.11.2011 На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий. Происшествие произошло в ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (692)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18