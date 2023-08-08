На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске произошел второй несчастный случай при демонтаже производственных объектов

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на ...08.08.2023 На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске из-за обрушения трубы погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. На Богословском алюминиевом заводе (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Краснотурьинске ...28.11.2022 Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о гибели горнорабочего на шахте
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры города Североуральска взяли на контроль уголовное дело о гибели ...28.01.2016 В Красноуральске осужден мастер завода УГМК, по вине которого погиб работник предприятия
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2016. Красноуральский городской суд вынес приговор мастеру по ремонту оборудования ...28.11.2011 На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий. Происшествие произошло в ...