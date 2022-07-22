По факту смерти рабочего на предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели машиниста на станции ...

По факту гибели машиниста на комбинате «Ураласбест» возбуждено уголовное дело

УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело ...

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте промышленного предприятия

УрБК, Карпинск, 08.07.2020. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на Волчанском механическом заводе ...

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии НПК «Уралвагонзавод»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург областного СКР ...

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на производственной площадке «Уралкварца»

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва газового баллона на ...