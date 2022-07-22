По факту смерти рабочего на предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели машиниста на станции ...14.04.2022 В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте промышленного предприятия
УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело ...08.07.2020 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии НПК «Уралвагонзавод»
УрБК, Карпинск, 08.07.2020. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на Волчанском механическом заводе ...17.07.2017 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на производственной площадке «Уралкварца»
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург областного СКР ...20.01.2017 Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва газового баллона на ...