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По факту смерти рабочего на предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, входит в состав ОК «РУСАЛ»). Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, ведут допрос свидетелей.

Напомним, что 7 августа 120-метровая вытяжная труба обрушилась на альпинистов, готовивших ее к демонтажу. Один человек погиб, двоих доставили в больницу.
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