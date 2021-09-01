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На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске из-за обрушения трубы погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. На Богословском алюминиевом заводе (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Краснотурьинске обрушилась 120-метровая труба. Пострадали трое рабочих, один из которых погиб. Следственное управление СК России по Свердловской области начало проверку, сообщили в ведомстве.

На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске из-за обрушения трубы погиб рабочий
Фото из официального Telegram-канала прокуратуры Свердловской области

Труба находилась на территории неэксплуатируемого цеха. Все трое пострадавших — альпинисты, готовившие ее к демонтажу. Тело погибшего достали из-под завалов, а выживших отвезли в больницу.

«В ходе проводимых мероприятий выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, проводился ли инструктаж альпинистов. Опрашиваются очевидцы, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах», — рассказал старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК России Александр Шульга.

Начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых добавил, что альпинисты работали на предприятии вахтовым методом. Погибший и один из его коллег прибыли из Башкирии, третий — из Якутии.
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