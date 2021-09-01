На предприятии РУСАЛа в Краснотурьинске из-за обрушения трубы погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. Следственный отдел по городу Сысерть СК России по Свердловской области начал проверку ...16.01.2020 На оренбургском предприятии УГМК при обвале на шахте погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. При обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате (входит в дивизион ...25.08.2017 В Екатеринбурге начальник службы электроснабжения метрополитена погиб от удара током
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Екатеринбурге начальник службы электроснабжения МУП «Екатеринбургский метрополитен» ...28.11.2011 На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. На Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ погиб рабочий. Происшествие произошло в ...04.04.2011 В результате аварии в ЗАО «Кремний» (ОК РУСАЛ) погиб человек
УрБК, Иркутск, 04.04.2011. На заводе «Кремний», расположенном в городе Шелехов Иркутской области, произошла авария, в ...