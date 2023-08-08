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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке компании «TEN девелопмент»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Следователи Железнодорожного района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» из-за гибели рабочего на стройке на улице Азина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.

ЧП произошло в минувшую пятницу, 29 сентября, на стройке ЖК «Екатерининский парк» компании «TEN девелопмент». 27-летний рабочий сорвался с 15-го этажа и погиб.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, собирают доказательства. Помимо этого, проводятся допросы, назначена судебная экспертиза, истребована интересующая следствие документация о проводящихся на объекте строительных работах.
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