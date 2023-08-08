В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке компании «TEN девелопмент»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на ...14.04.2022 В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте промышленного предприятия
УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело ...21.10.2021 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего на стройплощадке ЖК «Татлин»
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК «Татлин», расположенного по улице ...14.04.2021 СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе GIFAS в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на территории АО ...17.07.2017 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на производственной площадке «Уралкварца»
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург областного СКР ...