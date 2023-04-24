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24.04.2023

Более 80 экспертов со всей России обсудили новые этапы развития Старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области прошла двухдневная экспертная стратегическая сессия, посвященная проекту развития Старого Демидовского завода. Участие в мероприятии приняли более 80 экспертов из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области, а также Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.

Более 80 экспертов со всей России обсудили новые этапы развития Старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле

Напомним, что проект развития Старого Демидовского завода реализуется по инициативе администрации Нижнего Тагила и ЕВРАЗа. В его рамках консорциум экспертов из Санкт-Петербурга и Москвы разработает программу развития территории и стратегию ее реализации.

Более 80 экспертов со всей России обсудили новые этапы развития Старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле

Прошедшая на прошлой неделе сессия была посвящена изучению аспектов территории и находящихся на ней объектов культурного наследия. Перед участниками стояла задача предложить новые функции, которые могут быть реализованы на Старом Демидовском заводе, выявить действующие ограничения и определить перспективные возможности территории и расположенных на ней объектов. Компетенции экспертов были распределены по двум направлениям: технологическому и социокультурному.

Более 80 экспертов со всей России обсудили новые этапы развития Старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле

По окончании мероприятия эксперты пришли к мнению, что ключевой должна стать просветительская функция территории: здесь сохраняются основные объекты притяжения, но переосмысляется их назначение.

«Наша общая задача — преобразить территорию Старого Демидовского завода так, чтобы она стала магнитом не только для местных жителей, но и для гостей города. И сделать это надо так, чтобы территория была самоокупаемой, привлекательной для инвесторов», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Территория Старого Демидовского завода занимает 21 гектар и охватывает не только сам завод-музей, но и набережную реки Тагил до моста по улице Фрунзе.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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