В перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области внесены еще два объекта в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области внесены еще два объекта, расположенные в центре Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия.
«Два объекта, обладающие признаками объектов культурного наследия и расположенные в центре города Екатеринбург, приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 4 июня 2024 года внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области: «Дом, в котором родился Эрнст Неизвестный», расположенный по адресу улица Чернышевского, 8 и «Дом псаломщика Свято-Духовской церкви Топоркова Николая Петровича», расположенный по адресу улица Чернышевского, 6», — говорится в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия решение о включении вышеуказанных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе во включении их в данный реестр должно быть принято Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в срок не более одного года со дня принятия решения о включении их в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании соответствующих государственных историко-культурных экспертиз.
Ранее так называемый Дом Топоркова стал
одним из объектов совместного проекта паблик-арт-программы «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» и благотворительного фонда «Антон тут рядом». Напомним, что в рамках проекта в знаковых местах Екатеринбурга появились изображения валентинок. Акция получила название «Прикоснуться словами» и открывает пятый сезон «ЧО», в котором горожан ждут встречи с новыми произведениями, изучающими формы существования и специфику восприятия текста в городской среде. По замыслу авторов, эти валентинки — способ сказать близким важные слова и возможность поддержать людей с аутизмом.Фото с сайта Управления государственной охраны объектов культурного наследия по Свердловской области