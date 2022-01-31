В перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области внесены еще два объекта в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Екатеринбурге в 2021 году зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия ...

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по делу о начале ...

Cуд прекратил производство по делу о сносе Успенской церкви в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2014. На территории Свердловской области за 2 последних месяца выявлено 10 новых объектов ...

В Свердловской области за 2 месяца выявлено 10 новых объектов культурного наследия

Шесть зданий Екатеринбурга могут включить в реестр объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2012. Администрация Екатеринбурга занялась судьбой зданий, которые пока не входят в реестр ...