В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице 2-я Новосибирская

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Екатеринбурге с 1 июня по 1 июля будет закрыто движение транспорта по улице 2-я Новосибирская от дома № 68 до улицы Чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На участке будут идти реконструкция улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии. Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Городской, Предельной и Умельцев.
Из-за ограничения движения изменятся некоторые автобусные маршруты. Автобус № 77 будет идти по следующему пути: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее по маршруту.
Автобус № 53: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее по маршруту.
Автобус № 57А: улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — улица Окружная — далее по маршруту.
Временно отменяются остановки «2-я Новосибирская» в обоих направлениях, «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», а остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка» переносится. Временно будут введены остановки «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».
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