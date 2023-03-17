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В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтируются и строятся 14 объектов

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Городские власти продолжают строительство и реконструкцию улиц в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Екатеринбурге уже проводятся работы на 14 объектах улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, на 65% завершено строительство проезда по улице Лучистая в Солнечном микрорайоне — участок от улицы Любви до улицы Нескучная. Новую дорогу откроют в июне этого года, после того как будет налажено освещение, сети связи, устройство тротуаров и озеленение. В этом же микрорайоне летом построят улицы № 8 — участок от улицы Лучистой до бульвара Золотистого. Также в 2024 году будет сдан участок на улице Любви — от Счастливой до бульвара Золотистого.

В то же время проводится реконструкция улиц Вильгельма де Генина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Продолжаются работы по установке трамвайных путей на перекрестке улицы Павла Шаманова и в районе улицы Волгоградской. Напомним, что на первом этапе трамвайное движение будет запущено по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Пуск трамвая в Академический приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Также осуществляется реконструкция улиц 2-я Новосибирская и Лучистая со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на Окружной.

Продолжаются работы по строительству улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской и Суходольской, от Хрустальногорской до Тенистой, с профилированием русла реки Патрушихи.

На сегодняшний день уже завершено устройство и запущено автомобильное движение на проезжей части улиц Косотурской и Евгения Савкова, на участке от Суходольской до перспективного русла реки Патрушихи, а также закончено устройство тротуаров и велодорожки.

Также в настоящее время осуществляется строительство улицы Амундсена, от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги; улицы Академика Ландау, от Вавилова до Матвеевской; улицы Рябинина, от Академика Парина до Академика Ландау; улицы Академика Парина, от Вильгельма де Генина до Матвеевской, и других объектов улично-дорожной сети.

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