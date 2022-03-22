Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап строительства трамвайной линии в Академический район. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Документация предполагает строительство трамвайного депо и размещение линейной магистрали на проспекте Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова. Протяженность участка от проспекта Академика Сахарова до будущего трамвайного депо составит 4,2 км. Трамвайное кольцо с конечным остановочным пунктом появится севернее электроподстанции «Рябина».



В трамвайном депо будет размещен новый подвижной состав. Оно займет площадь около 9 га. Вдоль маршрута построят велодорожки шириной три метра.



Напомним, что на первом этапе трамвайное движение будет запущено по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Пуск трамвая в Академический приурочен к 300-летию Екатеринбурга.