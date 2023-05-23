В Екатеринбурге закроют движение по улице Чемпионов с 21 по 22 октября

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Екатеринбурге с 1 июня по 1 июля будет закрыто движение транспорта по улице 2-я ...20.03.2023 В Екатеринбурге с 10 по 30 мая закроют движение по улице Чемпионов
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 30 мая 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...13.09.2021 Автобус № 54 в Екатеринбурге до декабря изменит свой маршрут
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. С 13 сентября по 30 ноября автобус № 54 в Екатеринбурге будет ездить по измененной ...02.11.2020 В конце ноября в Екатеринбурге ограничат движение по улице Чемпионов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Движение автотранспорта по улице Чемпионов будет ограничено от дома № 11 по улице ...19.12.2019 В Екатеринбурге автобусный маршрут № 054 продлили до микрорайона Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...