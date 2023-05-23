В Екатеринбурге закроют движение по улице Чемпионов с 21 по 22 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В связи со строительством трамвайной линии в микрорайоне Солнечный с 21 по 22 октября 2023 года будет закрыто движение транспорта от ул. Лучистой до ул. Чемпионов, 1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Для автотранспорта на время ремонтных работ объезд будет организован по улице Счастливой, а маршрут движения автобусов изменится следующим образом.



Автобусы № 077 и 53 поменяют маршрут в направлении к центру города — Нескучная – Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, в направлении из центра города — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая.



Временно будут отменены остановки «Счастливая» и «Чемпионов» и введена остановка «Солнечный микрорайон» на улице Лучистой.



Маршрут автобуса № 57«А» будет временно проходить в направлении к центру города — Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, в направлении из центра — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов.



Временно будет отменена остановка «Чемпионов» и введены остановки «Солнечный микрорайон» на улице Лучистой, «Счастливая» — на Золотистом бульваре к улице Чемпионов, «Чемпионов» — на Золотистом бульваре.



Маршрут автобуса № 63 будет следовать по улицам Лучистой — Счастливой — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой.



Остановка «Чемпионов» также будет временно отменена.