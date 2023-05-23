УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:01

В Екатеринбурге закроют движение по улице Чемпионов с 21 по 22 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В связи со строительством трамвайной линии в микрорайоне Солнечный с 21 по 22 октября 2023 года будет закрыто движение транспорта от ул. Лучистой до ул. Чемпионов, 1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для автотранспорта на время ремонтных работ объезд будет организован по улице Счастливой, а маршрут движения автобусов изменится следующим образом.

Автобусы № 077 и 53 поменяют маршрут в направлении к центру города — Нескучная – Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, в направлении из центра города — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая.

Временно будут отменены остановки «Счастливая» и «Чемпионов» и введена остановка «Солнечный микрорайон» на улице Лучистой.

Маршрут автобуса № 57«А» будет временно проходить в направлении к центру города — Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая, в направлении из центра — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов.

Временно будет отменена остановка «Чемпионов» и введены остановки «Солнечный микрорайон» на улице Лучистой, «Счастливая» — на Золотистом бульваре к улице Чемпионов, «Чемпионов» — на Золотистом бульваре.

Маршрут автобуса № 63 будет следовать по улицам Лучистой — Счастливой — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой.

Остановка «Чемпионов» также будет временно отменена.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2023 В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице 2-я Новосибирская

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Екатеринбурге с 1 июня по 1 июля будет закрыто движение транспорта по улице 2-я ...

20.03.2023 В Екатеринбурге с 10 по 30 мая закроют движение по улице Чемпионов

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 30 мая 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...

13.09.2021 Автобус № 54 в Екатеринбурге до декабря изменит свой маршрут

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. С 13 сентября по 30 ноября автобус № 54 в Екатеринбурге будет ездить по измененной ...

02.11.2020 В конце ноября в Екатеринбурге ограничат движение по улице Чемпионов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Движение автотранспорта по улице Чемпионов будет ограничено от дома № 11 по улице ...

19.12.2019 В Екатеринбурге автобусный маршрут № 054 продлили до микрорайона Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (468)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18