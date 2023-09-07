Паблик-арт-программа «ЧО» разместила в центре Екатеринбурга гигантские валентинки

Изображения предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В знаковых местах Екатеринбурга появились изображения валентинок. Признания в любви созданы аутичными художниками, а их размещение — совместный проект паблик-арт-программы «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» и благотворительного фонда «Антон тут рядом», сообщает пресс-служба организаторов.Акция получила название «Прикоснуться словами» и открывает пятый сезон «ЧО», в котором горожан ждут встречи с новыми произведениями, изучающими формы существования и специфику восприятия текста в городской среде. По замыслу авторов, эти валентинки — способ сказать близким важные слова и возможность поддержать людей с аутизмом.«Задача «Атомстройкомплекса» и паблик-арт программы «ЧО» — выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл», — отметил креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» и руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов.Всего в Екатеринбурге можно увидеть шесть гигантских валентинок с цитатами и авторским шрифтом от студентов фонда «Антон тут рядом». Их можно найти на улицах Чернышевского, 6 (у дома Топоркова), Хохрякова, 35, 8 Марта, 12, Первомайской у дома № 11 и дома № 1ж, Мамина-Сибиряка, 80 и Мамина-Сибиряка, 171. Также их можно увидеть на проспекте Ленина, 52\1 (рядом с кластером «Л52»), на перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной, во дворе клуба «КУБ» на улице 8 Марта, 13, у Театра драмы (у шаров возле Городского пруда) и напротив бывшего кинотеатра «Салют» на улице Толмачева, 17.