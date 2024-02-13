В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» подвела итоги совместной акции «Прикоснуться словами», которую в поддержку людей с аутизмом проводил благотворительный фонд «Антон тут рядом». Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.



В рамках акции участники паблик-арт-программы «ЧО» разместили в уральской столице 12 гигантских валентинок, созданных студентами фонда «Антон тут рядом». В пользу фонда можно было приобрести бумажные валентинки или цифровые (по специальному коду в Telegram-бот).



Всего в Екатеринбурге продали 350 бумажных открыток. Количество купленных цифровых валентинок подсчитать не удалось. Однако, как сообщают организаторы, за все время акции в Telegram-бот зарегистрировалось 14 тыс. человек, а на сайте и странице акции зафиксированы 135 тыс. 531 просмотр и 49 тыс. 934 посетителя.



По всей стране фонд «Антон тут рядом» собрал рекордные за время проведения акции 5,3 млн руб.