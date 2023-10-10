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Вчера, 12:05

Екатеринбург и «ЧО»

В Екатеринбурге на набережной Городского пруда возле Театра драмы появился новый арт-объект — стальная буква Е высотой три метра. Инсталляция, по словам авторов проекта, может стать новым логотипом уральской столицы. Проект был создан при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» при содействии «Атомстройкомплекса», Президентского фонда культурных инициатив и Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург), а также АНО «Стандарт 2.0»

Екатеринбург и «ЧО»
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Автор логотипа, графический дизайнер и основатель дизайн-студии S-E-V-E-R Сергей Клещев, предложил сделать символом Екатеринбурга так называемый сердечник трансформатора — именно с этой детали начинали свое знакомство с техникой те, чье детство прошлось на годы СССР или начало 90-х годов. Так объясняет свою творческую задумку автор проекта.

«Сердечник» — это плоский объект, выполненный из листового металла, увидеть который можно с верхнего яруса набережной городского пруда. Он стал символическим итогом, где важен не только внешний вид детали, напоминающий заглавную букву «Е» — первую в слове «Екатеринбург», но и его связь с электричеством и природной энергией, которая приручена человеком», — считает куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева.

Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева подтвердила, что проекты, которые учитывают идентичность Екатеринбурга, становятся визитными карточками города. Поэтому новый арт-объект вполне может стать одним из логотипов столицы Урала.

Екатеринбург и «ЧО»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Это не первый проект, посвященный родному городу, который был создан за последний месяц при участии организаторов паблик-арт-программы «ЧО». В середине сентября компания «Атомстройкомплекс», кинокомпания Red Pepper Film и инди-группа «внимание брусника!» записали песню и видеоклип под названием «Развлечение» о Екатеринбурге.

«Мы захотели снять видео про Екатеринбург и для екатеринбуржцев, чтобы еще раз напомнить, как мы любим наш город и показать во всей красе лучший город страны. Над проектом работали уральцы, поэтому каждый кадр и строчка пронизаны уральским креативным духом», — рассказал креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

Площадкой для записи звука и видео стала вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации — Плотинку, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина. Также в клипе представлены архитектурные «жемчужины» города: шедевр конструктивизма Белая башня, достояние советского модернизма Театр юного зрителя, кинотеатр «Заря».

«Зритель узнает нашумевшие паблик-арт-объекты — «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Тимы Ради, «Индустриального младенца» арт-группы LKKL и паблик-арт-программы «ЧО», недавно отреставрированный «Атомстройкомплексом» подземный переход на Плотинке в рамках фестиваля Stenograffiа в 2023 году», — говорится в анонсе к клипу.

Екатеринбург и «ЧО»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Как отмечают участники видеоряда о Екатеринбурге, это новый неформальный гимн городу от трех уральских креативных групп. Услышать трек и увидеть ролик можно на популярных стриминговых платформах и сайтах для размещения видео.

Многие из объектов, попавших в объектив при съемках клипа, а также те, что только планируются к исполнению, были представлены в программе паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild, которая на прошлой неделе прошла в Екатеринбурге.

Презентация прошла на секции «Комфортная городская среда», на которой архитекторы и представители застройщиков обменялись опытом.

Екатеринбург и «ЧО»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В рамках презентации организаторы паблик-арта напомнили, что фестиваль «ЧО» отмечен федеральными наградами, в числе которых «Нестандартное продвижение. Offline» премии WOW Awards. Кроме того, проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы любим Екатеринбург, это город с высоким уровнем локального патриотизма и большим количеством талантливых жителей. Представители власти поддерживают инициативы, направленные на формирование и развитие аутентичной паблик-арт среды и сохранение культурного наследия, поэтому проекты компании «Атомстройкомплекс», в которых мы отражаем любовь к родному краю, всегда находят отклик и постепенно становятся частью городского «кода», — отметил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

По его словам, в текущем году при поддержке федерального гранта была организована «районная школа паблик-арта» для детей и молодежи, «чтобы они были не просто пользователями города, а активно участвовали в его жизни, развитии, преобразовании».
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