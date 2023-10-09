Паблик-арт-программа «ЧО» разработала новый логотип Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...29.09.2023 В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая ...07.09.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...23.05.2023 Сердечник города
В Екатеринбурге презентовали новую арт-программу фестиваля «ЧО» ...