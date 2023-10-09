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Паблик-арт-программа «ЧО» разработала новый логотип Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Трехметровая стальная буква Е, которая претендует стать новым логотипом Екатеринбурга, появилась на набережной Городского пруда возле Театра драмы. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арта «ЧО».

Паблик-арт-программа «ЧО» разработала новый логотип Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Автор логотипа, графический дизайнер и основатель дизайн-студии S-E-V-E-R Сергей Клещев, предложил сделать символом Екатеринбурга так называемый сердечник трансформатора — именно с этой детали начинали свое знакомство с техникой те, чье детство прошлось на годы СССР или начало 90-х годов. Так объясняет свою творческую задумку автор проекта.

«Сердечник» — это плоский объект, выполненный из листового металла, обозревать который можно с верхнего яруса набережной городского пруда. Он стал символическим итогом, где важен не только внешний вид детали, напоминающий заглавную букву «Е» — первую в слове «Екатеринбург», но и его связь с электричеством и природной энергией, которая приручена человеком», — считает куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева.

Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева дополняет, что проекты, которые учитывают идентичность Екатеринбурга, становятся визитными карточками города.

Месторасположение скульптуры, возможно, будет меняться.
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