Паблик-арт-программа «ЧО» разработала новый логотип Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Трехметровая стальная буква Е, которая претендует стать новым логотипом Екатеринбурга, появилась на набережной Городского пруда возле Театра драмы. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арта «ЧО».Автор логотипа, графический дизайнер и основатель дизайн-студии S-E-V-E-R Сергей Клещев, предложил сделать символом Екатеринбурга так называемый сердечник трансформатора — именно с этой детали начинали свое знакомство с техникой те, чье детство прошлось на годы СССР или начало 90-х годов. Так объясняет свою творческую задумку автор проекта.«Сердечник» — это плоский объект, выполненный из листового металла, обозревать который можно с верхнего яруса набережной городского пруда. Он стал символическим итогом, где важен не только внешний вид детали, напоминающий заглавную букву «Е» — первую в слове «Екатеринбург», но и его связь с электричеством и природной энергией, которая приручена человеком», — считает куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева.Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева дополняет, что проекты, которые учитывают идентичность Екатеринбурга, становятся визитными карточками города.Месторасположение скульптуры, возможно, будет меняться.