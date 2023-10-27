Уральские художники паблик-арт-феста «ЧО» создали 20 апсайкл-футболок с логотипом Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» жителям Екатеринбурга предлагается приобрести ...11.10.2023 Екатеринбург и «ЧО»
Дизайнеры паблик-арт-программы «ЧО» создали новый логотип для столицы Среднего Урала ...10.10.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» разработала новый логотип Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Трехметровая стальная буква Е, которая претендует стать новым логотипом Екатеринбурга, ...06.07.2023 В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» от группы компаний «Атомстройкомплекс» и ...30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...