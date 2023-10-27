Уральские художники паблик-арт-феста «ЧО» создали 20 апсайкл-футболок с логотипом Екатеринбурга

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Нереализованный логотип Екатеринбурга украсил лимитированную коллекцию апсайкл-футболок от «ЧО», ставших воплощением фирменного стиля паблик-арт-фестиваля, который разрабатывал Сергей Клещев, и продолжением апсайкл-традиций.Уральские художники спасли от утилизации испорченные и забракованные производителями изделия и превратили их в 20 футболок в классических базовых цветах — черном, белом, бежевом — и знаковом для Урала оттенке — зеленом.Принт на футболках выполнен в нескольких вариациях, где в основе — игра фактуры предметов или механизмов в разобранном виде, отсылающая к индустриальности. На некоторых изделиях можно увидеть логотип Екатеринбурга, который художник Сергей Клещев разработал в 2015 году, — сердечник трансформатора — деталь, которую наверняка помнят те, чье детство прошло в годы СССР или в начале 90-х годов.«Мы намерены продолжать работать с апсайкл-направлением и создавать коллаборации с уральскими брендами, а также приглашаем к участию компании или фабрики, которые смогут предоставить нам бракованные изделия», — сказал руководитель «ЧО» и креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита ХарисовПриобрести футболки можно в Уральском филиале ГМИИ им. Пушкина (ул. Добролюбова, 19а).